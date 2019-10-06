Житель Тюмени после пары звонков «подарил» мошенникам более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:26 2019-10-06T11:26:01+03:00

Мужчина сам снял деньги с карты и перевел их на счета неизвестных

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В дежурную часть отдела полиции по Тюменскому району обратился местный житель и сообщил, что мошенники похитили у него более миллиона рублей.

В УМВД по Тюменской области сообщили, что на мобильный телефон тюменца позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец заявил потерпевшему, что мошенники взломали базу данных, похитили информацию о счетах клиентов и теперь могут завладеть хранящимися на банковских картах деньгами. Мужчина не поверил звонившему и положил трубку. Однако «представление» на этом не закончилось.

На следующий день потерпевшему позвонили вновь. На этот раз собеседник представился силовиком. Он заверил заявителя, что информация о взломе базы данных достоверна и ряд клиентов банка лишились средств. Звонивший посоветовал перевести все деньги на другую карту и попрощался.

Вскоре с потерпевшим снова связался «сотрудник банка». Он сообщил, что поможет мужчине обезопасить накопления и попросил следовать указаниям. Тюменец, по указанию звонившего, снял всю имевшуюся наличность (более миллиона рублей) и перевел на те счета, которые ему назвали. После этого звонивший перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU