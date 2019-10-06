Тюменских туристов посчитает электронная система «Биг-дата»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-06T10:36:48+03:00

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Специалисты выяснили, что средний чек двухдневного пребывания отечественного туриста в Тюменской области держится в пределах чуть более 7,5 тысяч рублей.

По словам директора департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрея Пантелеева, названная цифра условная, а потому необходимо исследование. Его проведут с помощью электронной системы «Биг-дата».

- Детально прорабатываем портрет туриста: из какой страны, из какого города, пол, возраст. Эти данные позволят понять, что конкретно входит в средний чек, у какого туриста какая покупательская способность. В следующем году планируем внедрить электронную систему «Биг-дата». Благодаря масштабному цифровому анализу мы увидим реальные передвижения туристов и их реальные траты. Тогда и поймем, где у нас самые посещаемые места, что пользуется спросом, а на что спрос упал. Отсюда уже можно сделать вывод о причинах сокращения турпотока, а это мощный инструмент, чтобы увидеть реальную картину, - отметил Андрей Пантелеев.

По данным департамента потребительского рынка и туризма региона, Тюменскую область за время летнего сезона 2019 года посетили около 1 миллиона туристов, что почти в два раза больше, чем за лето 2018 года.

Большинство гостей приезжают в регион по рабочим делам, для историко-культурного и лечебно-оздоровительного отдыха.

Популярностью пользуются также событийный и охотничье-рыболовный туризм, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU