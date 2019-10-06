Волонтеры проведут уроки зоо-грамотности в тюменских школах

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-06T09:42:49+03:00

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На уроках зоо-грамотности волонтеры лиги добровольцев ТюмГУ предложат тюменским школьникам поразмышлять на тему бездомных животных. К примеру, ребята помладше напишут сочинение и снимут видео от лица бездомного животного, а старшеклассники поучаствуют в дебатах на актуальные темы.

По словам куратора направления «Зооволонтеры ТюмГУ» Владислава Сиюткина, разработка плана реализации просветительской программы началась еще летом 2019 года. Первые уроки пройдут уже в октябре. Пока договоренность достигнута со школами №40 и №15, но планируется, что к проекту присоединятся и другие образовательные учреждения города. Владислав Сиюткин подчеркнул, что сегодня проблема бездомных животных не может решиться лишь усилиями тех, кто подбирает уличных собак и кошек и пытается найти им новый дом.

- Идея идти в школы возникла не сразу - сначала ошибочно казалось, что главная задача - собрать побольше корма, чтобы осчастливить животных в приюте. Потом стало ясно, что мы боролись с симптомами, а нужно - с причинами. Весной мы провели опрос среди зооволонтеров, двадцать из них откликнулись на призыв работать в просвещении. Сейчас в команду пришли новые, очень заряженные ребята, готовые разговаривать с детьми, - рассказал он «Тюменской линии».

ИСТОЧНИК KP.RU