Дорожно-строительный сезон завершается по плану

СЕГОДНЯ 09:08 2019-10-06T09:10:01+03:00

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Запланированные на 2019 год объемы работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сегодня выполнены уже на 90 процентов.

Так, в поселке Новотарманский отремонтирован переулок Спортивный, в Мальково - подъезд протяженностью 710 метров к спортивному комплексу. Активно ремонтируются дороги к садоводческим и дачным обществам: СНТ «Источник» в Ембаевском МО, с/т «Солнышко» в Нижнепышминском МО, СНТ «Геофизик» в Салаирском МО, с/т «Кармак» в Успенком МО. До конца октября весь комплекс ремонтных работ будет завершен. В Богандинском МО ремонтируют дорожное полотно подъезда к СНТ «Вишенка» протяженностью 1, 5 км. Сегодня работы выполнены на 20 процентов, завершение ремонта запланировано на ноябрь 2019 года. В Онохинском МО идет ремонт дороги на полигон твердых бытовых отходов протяженностью 2, 64 км. До конца октября работы завершат.

В перечне строительных объектов Тюменского района большое внимание уделяется дорогам на площадках ИЖС. Например, в микрорайоне Молодежный поселка Винзили уже построено более пяти километров автомобильных дорог в щебеночном исполнении. В поселке Молодежный Переваловского МО построено более двух километров асфальтовых дорог. Заключен контракт на строительство дорог в деревне Падерина Московского МО, подготовительные работы уже ведутся, планируемая дата завершения работ по контракту намечена на сентябрь 2020 года.

Активно возводятся в поселениях столичного не только дороги, но и тротуары, как неотъемлемая часть благоустройства. Сегодня построено более девяти километров тротуаров в Винзилинском, Боровском и Каскаринском МО. Продолжаются работы по обустройству тротуаров в Московском, Чикчинском и Червишевском МО. Всего до конца года планируется выполнить строительные и ремонтные дорожные работы в общем объеме 94, 423 км.

ИСТОЧНИК KP.RU