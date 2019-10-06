В тюменских поликлиниках научились экономить время пациента

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-06T08:26:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В детской поликлинике ОКБ №2 в три раза ускорили работу прививочного кабинета. По данным пресс-службы больницы, это было сделано в ходе оптимизации процесса вакцинопрофилактики для неорганизованных детей – тех, которые не посещают детские сады и школы. Работа велась в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

Специалисты поликлиники поняли, что около половины из 9 минут на каждого пациента медсестра тратит на идентификацию пациента и заполнение документации в электронном и бумажном видах. Выяснилось также, что существующая схема выдачи родителям на руки данных о проведённых в роддоме прививках, неэффективна. Заполнение отчётной документации тоже выявило ряд проблем – на это у старшей медсестры уходил целый 8-часовой рабочий день, поскольку данные для документов собирались вручную.

Во всех поликлиниках Тюменской области есть программа «1С Медицина». Руководитель службы оказания медицинской помощи детям ОКБ №2 Елена Ямшикова рассказала, что они вышли с предложением разработать единый модуль по вакцинации для всех поликлиник и больниц, в том числе роддомов. Региональные департаменты здравоохранения и информатизации вместе с медицинским информационно-аналитическим центром идею поддержали и сейчас 75% необходимой документации оцифровано и реализовано в «1С Медицина». Участковые педиатры и сотрудники прививочного кабинета видят все необходимые данные со своих рабочих мест,

А еще в прививочном кабинете переставили мебель и оборудование, чтобы медсестра и пациент совершали минимум передвижений. Теперь здесь одновременно работают две медсестры. Одна - с информацией о пациенте, другая делает непосредственно прививку, с одним малышом теперь занимаются всего около трёх минут.

ИСТОЧНИК KP.RU