2019-10-06T08:26:12+03:00
Общество

В тюменских поликлиниках научились экономить время пациента

Новые технологии позволили ускорить работу прививочного кабинета
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В тюменских поликлиниках научились экономить время пациентаВ тюменских поликлиниках научились экономить время пациентаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В детской поликлинике ОКБ №2 в три раза ускорили работу прививочного кабинета. По данным пресс-службы больницы, это было сделано в ходе оптимизации процесса вакцинопрофилактики для неорганизованных детей – тех, которые не посещают детские сады и школы. Работа велась в рамках проекта «Бережливая поликлиника».

Специалисты поликлиники поняли, что около половины из 9 минут на каждого пациента медсестра тратит на идентификацию пациента и заполнение документации в электронном и бумажном видах. Выяснилось также, что существующая схема выдачи родителям на руки данных о проведённых в роддоме прививках, неэффективна. Заполнение отчётной документации тоже выявило ряд проблем – на это у старшей медсестры уходил целый 8-часовой рабочий день, поскольку данные для документов собирались вручную.

Во всех поликлиниках Тюменской области есть программа «1С Медицина». Руководитель службы оказания медицинской помощи детям ОКБ №2 Елена Ямшикова рассказала, что они вышли с предложением разработать единый модуль по вакцинации для всех поликлиник и больниц, в том числе роддомов. Региональные департаменты здравоохранения и информатизации вместе с медицинским информационно-аналитическим центром идею поддержали и сейчас 75% необходимой документации оцифровано и реализовано в «1С Медицина». Участковые педиатры и сотрудники прививочного кабинета видят все необходимые данные со своих рабочих мест,

А еще в прививочном кабинете переставили мебель и оборудование, чтобы медсестра и пациент совершали минимум передвижений. Теперь здесь одновременно работают две медсестры. Одна - с информацией о пациенте, другая делает непосредственно прививку, с одним малышом теперь занимаются всего около трёх минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожно-строительный сезон завершается по плану
В Заводоуковске состоится форум для школьников
Погода в Тюмени 6 октября: теплый и солнечный день
На тюменской ярмарке можно увидеть новинки сельхозтехники
Вставай на сбор подписей! Тюменцы поддерживают идею строительства развязки в районе Комарово
В Тобольске среди подростков проведут турнир по баскетболу
В Тобольске великим путешественникам выдают специальные паспорта
Тюменцы просят продолжить строительство развязки в районе Комарово
Тюменские врачи выполнили более 20 тысяч онкоскринингов
В Тюменской области завершается сезонный ремонт дорог
В Тюмени жители Тарманов отпразднуют юбилей района
В Тюмени «особые» люди поставят спектакль
В Тюмени пройдет Совет Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов
На тюменской трассе задержан пьяный водитель
Тюменские школьники привезли награды с Президентских состязаний
Стало известно, на что жители большой Тюменской области тратят свое время
Большая игра: МегаФон стал партнером Blizzard
В Ялуторовске трудных подростков исправляют театром
День пожилого человека отметили в районах Тюменской области
Школьники из Ялуторовска сыграют примерят роль Саввы Мамонтова
Погода в Тюмени 5 октября: наступило бабье лето
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
«Я просто прыгал от счастья»: тюменец – отец двоих детей узнал о рождении еще двух девочек
Тюменский фармацевт с сокурсниками и сослуживцами организовал банду наркоторговцев
В Тюмени жители «Преображенского» поднимут вопрос о сложностях с дорогами
В Ишиме медики спасли молодого инсультника