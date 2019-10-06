2019-10-06T06:20:02+03:00
Общество

В Заводоуковске состоится форум для школьников

Участниками мероприятия станут более 300 человек
Алена Кульмухаметова
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В Заводоуковске состоится форум для школьников. Фото с сайта pixabay.comВ Заводоуковске состоится форум для школьников. Фото с сайта pixabay.com
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В октябре в Заводоуковске пройдет молодежный форум для школьников, его участниками станут 300 юных активистов и руководителей детских и молодежных общественных объединений, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Форум состоится в лагере имени Юрия Гагарина. Участников научат социальному проектированию, организации событий и медиапродвижению. Помимо этого, ребята поработают над идеей социального проекта и его наполнением. Программа форума будет насыщенной: тематически проектные сессии, мастер-классы, лекции. Кроме получения базовых навыков в сфере социального проектирования участники будут развивать лидерские качества, научатся медиапродвижению и организационной деятельности.

Также участники разделятся на команды и будут работать над своими социальными проектами, самые яркие команды получат наставника, который продолжит работу с группой. Он будет вести проект с момента написания паспорта и составления сметы до конца его реализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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