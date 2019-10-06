2019-10-06T06:02:00+03:00
Общество

Погода в Тюмени 6 октября: теплый и солнечный день

Он подходит для прогулок и активного отдыха
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 6 октября: теплый и солнечный день. Фото с сайта pixabay.comПогода в Тюмени 6 октября: теплый и солнечный день. Фото с сайта pixabay.com
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В воскресенье 6 октября в Тюмени солнечная и теплая погода. Ветер юго-западный, южный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +8, +16 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем составит +15, +20 градусов.

По народному календарю сегодня Ираидин день. 6 октября иногда бывает тепло, но редко и ненадолго. Часто в это время уже начинали топить печь. На Ираиду старались утеплить дом, заготовить на зиму дрова и протопить избу. Ещё в этот день наши предки заговаривали печной уголь. Приметы на Ираиду гласили: журавли улетели – осень к зиме перевалила, если большой урожай орехов, а грибов мало, зима будет холодной, кошка умывается левой лапкой – будет плохая погода, правой – хорошая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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