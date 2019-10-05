На тюменской ярмарке можно увидеть новинки сельхозтехники

СЕГОДНЯ 18:26 2019-10-05T18:26:59+03:00

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Около 20 тысяч человек в сентябре посетило тюменский выставочный зал на Севастопольской, 12. В ближайшее время «Тюменская ярмарка» намерена удивить жителей областной столицы и гостей города необычной техникой.

По словам генерального директора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, у каждой из трёх выставок была своя специфика, но по-прежнему наибольший интерес вызывает «Осенний сад и огород». На ней побывало 10 тысяч дачников. На инновации сделали ставку участники выставки ««Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс».

По его словам, требования к выставочным площадям с течением времени меняются - на первый план выходят возможности мультимедиа, стенды становятся все более интерактивными. Но потрогать товар руками тоже важно. И если у простого покупателя есть возможность попробовать те же продукты в магазинах, где устраиваются дегустации, то у потребителя промышленных товаров и оборудования выход - это выставки.

- На предстоящей сельскохозяйственной выставке будет представлено несколько новинок, которые, уверен, привлекут внимание не только наших аграриев, но и широкой публики. Это, прежде всего, касается сельхозтехники. Об этом мы сейчас ведём переговоры с ее изготовителями, - отметил Михаил Брудков.

ИСТОЧНИК KP.RU