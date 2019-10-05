2019-10-05T17:17:09+03:00
Общество

В Тобольске среди подростков проведут турнир по баскетболу

Победители смогут заниматься в Детской юношеской спортивной школе
Алена Кульмухаметова
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В Тобольске среди подростков проведут турнир по баскетболу. Фото с сайта pixabay.comВ Тобольске среди подростков проведут турнир по баскетболу. Фото с сайта pixabay.com
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Турнир по баскетболу #игРАЙbasket в селе Верхние Аремзяны среди подростков, нуждающихся в помощи и поддержке, состоится 12 октября.

На соревнованиях будет восемь команд: по четыре человека в каждой. Финалисты смогут выиграть бесплатное посещение местного спортивного клуба.

После турнира 60 участникам присвоят спортивные разряды. А победители смогут заниматься в Детской юношеской спортивной школе Тобольского района на бесплатной основе. Отметим, на реализацию турнира организаторы выиграли 57 500 рублей в конкурсе проектов «Моя идея».

- Молодые люди часто интересуются спортом, и порой не у всех есть возможность систематично им заниматься. Речь идет не о профессиональном, а о массовом любительском спорте. Каждому хочется попробовать свои силы и испытать себя, делать это особенно приятно с командой, которая состоит из ваших друзей. Соревнования подобного плана способствуют приобщению к спортивному движению, возможно кто-то решит связать свою дальнейшую деятельность с этим направлением, — поделился с Moi-portal.ru Алексей Суворов, руководитель проекта «Моя идея».

ИСТОЧНИК KP.RU

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