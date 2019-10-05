В Тобольске великим путешественникам выдают специальные паспорта

СЕГОДНЯ 15:21 2019-10-05T15:21:49+03:00

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Паспорт великого путешественника по малым городам выдают в организационно-аналитическом центре культуры и искусств Тобольска. Таким образом организаторы стремятся увеличить турпоток индивидуальных путешественников в малые города России.

Необычный проект стартовал в тестовом режиме осенью 2018 года. Во 14 городах-членах Ассоциации малых туристских городов (в туристских информационных центрах или организациях их замещающих) путешественнику выдается оформленный в едином фирменном стиле бланк паспорта, в котором турист ставит штамп.

На официальном сайте Ассоциации указаны адреса, где можно получить паспорт великого путешественника и поставить штамп. Там же можно скачать бланк паспорта. При наличии всех 14 штампов из всех городов Ассоциации путешественнику выдается памятный приз - серия сувенирных открыток с видами городов, выполненных по детским эскизам в рамках проекта «Маленький город глазами детей – местных жителей». Отметим, что Ассоциация малых туристских городов организована в 2007 году.

В ассоциации входит 14 малых древних городов - Азов, Боровск, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Суздаль, Таруса, Тобольск, Углич, Соликамск, Гаврилов-Посад. Через эти города прошел тысячелетний путь России: здесь ощущается трагизм междоусобных войн и Смутного времени, здесь можно увидеть взлеты архитектурного искусства, главное – погрузиться в неповторимую атмосферу купеческого города XIX века с уютными, тихими улочками и неторопливым укладом жизни сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU