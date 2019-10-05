СЕГОДНЯ 14:04 2019-10-05T14:07:48+03:00

Тюменские врачи выполнили более 20 тысяч онкоскринингов. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

За восемь месяцев текущего года специалисты тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра провели более 20 тысяч онкоскринингов в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, профилактика и раннее выявление – одни из основополагающих принципов регионального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Свой ощутимый вклад вносят специалисты отделения лучевой диагностики.

За восемь месяцев 2019 года здесь проведено полторы тысячи процедур компьютерной томографии легких. В 6,3% случаев результаты оказались неутешительными: пациентам выставлен диагноз злокачественное новообразование. Также за это время выполнено 823 рентгенологических онкоскрининга, в том числе – ирригоскопия, рентгеноскопия, рентгенография легких. По результатам 37 человек направлено в профильную медицинскую организацию Тюмени.

- Отправная точка обследования пациента начинается на первичном приеме, - рассказывает онколог МКДЦ Артем Прохоченко. – При подозрении на онкозаболевание он в короткие сроки проходит дообследование и направляется в «Медицинский город». В отделении лучевой диагностики МКДЦ проводится более шестидесяти видов диагностических исследований. В общих цифрах – это более 17 тысяч исследований в год.

Чаще всего это рентгеноскопия, рентгенография, компьютерная томография. За последние три года более половины диагностических процедур составили исследования желудочно-кишечного тракта.

Например, в прошлом году - почти 70% от общего числа рентгенологических исследований. Максимально подробную картину состояния организма дает КТ, в прошлом году было сделано более пяти тысяч исследований, в этом – объемы сохраняются.

ИСТОЧНИК KP.RU