2019-10-05T13:53:52+03:00
Общество

В Тюменской области завершается сезонный ремонт дорог

Работы на мосту через реку Ишим продолжаются
Алена Кульмухаметова
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В Тюменской области завершается сезонный ремонт дорог. Фото с сайта pixabay.comВ Тюменской области завершается сезонный ремонт дорог. Фото с сайта pixabay.com
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В шести районах Тюменской области завершены дорожные работы. Общая протяженность трасс, которые отремонтируют за 2019 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» тюменские строители составляет более 500 километров.

По данным главного управления строительства Тюменской области, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в настоящий момент отремонтировано более 58 км дорог в Абатском, Викуловском, Ишимском, Казанском, Сладковском и Сорокинском районах.

В Ишимском районе продолжается ремонт моста через р. Ишим на автомобильной дороге «Гагарино-Клепикова-Орловка». В Викуловском районе в рамках нацпроекта будет выполнено устройство освещения на автомобильной дороге «Подъезд к с. Викулово».

Всего в 2019 году запланирован ремонт на 34 объектах региональных дорог в агломерации (Тюмень + Тюменский район) протяженностью более 63 км и на 167 объектах региональных дорог вне ее, по всей Тюменской области, протяженностью 314 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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