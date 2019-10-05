В Тюмени жители Тарманов отпразднуют юбилей района

СЕГОДНЯ 13:37 2019-10-05T13:37:29+03:00

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Площади жилого района Тарманы станет местом празднования его 60-летия. ДКиТ «Торфяник» представит программу «Сердцу милые места».

Организаторы отмечают, что к танцам и песням от воспитанников Дома культуры присоединятся коллективы из школы №13, детского сада №92, творческих центров «Тюмень» и «Бригантина», а также члены ансамбля «Надежда» районного совета ветеранов. Начало в 14:00, вход на праздник свободный. На празднике презентуют журнал «60 лет любимому поселку Тарманы». Горожанам покажут значимые фотоснимки и напомнят об истории развития жилого района.

Такие улицы как Газопромысловая и Верхнетарманская, строились за считанные месяцы, несколькими годами ранее обновилась улица Блюхера, а также школа №13, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU