2019-10-05T13:37:29+03:00
Общество

В Тюмени жители Тарманов отпразднуют юбилей района

Вход на праздник свободный
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Тюмени жители Тарманов отпразднуют юбилей района. Фото из группы "Подслушано Тюмень Мыс Тарманы" в соцсети ВКонтактеВ Тюмени жители Тарманов отпразднуют юбилей района. Фото из группы "Подслушано Тюмень Мыс Тарманы" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Площади жилого района Тарманы станет местом празднования его 60-летия. ДКиТ «Торфяник» представит программу «Сердцу милые места».

Организаторы отмечают, что к танцам и песням от воспитанников Дома культуры присоединятся коллективы из школы №13, детского сада №92, творческих центров «Тюмень» и «Бригантина», а также члены ансамбля «Надежда» районного совета ветеранов. Начало в 14:00, вход на праздник свободный. На празднике презентуют журнал «60 лет любимому поселку Тарманы». Горожанам покажут значимые фотоснимки и напомнят об истории развития жилого района.

Такие улицы как Газопромысловая и Верхнетарманская, строились за считанные месяцы, несколькими годами ранее обновилась улица Блюхера, а также школа №13, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тобольске великим путешественникам выдают специальные паспорта
Тюменцы просят продолжить строительство развязки в районе Комарово
Тюменские врачи выполнили более 20 тысяч онкоскринингов
В Тюменской области завершается сезонный ремонт дорог
В Тюмени «особые» люди поставят спектакль
В Тюмени пройдет Совет Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов
На тюменской трассе задержан пьяный водитель
Тюменские школьники привезли награды с Президентских состязаний
Стало известно, на что жители большой Тюменской области тратят свое время
Большая игра: МегаФон стал партнером Blizzard
В Ялуторовске трудных подростков исправляют театром
День пожилого человека отметили в районах Тюменской области
Школьники из Ялуторовска сыграют примерят роль Саввы Мамонтова
Погода в Тюмени 5 октября: наступило бабье лето
Банк УРАЛСИБ запустил биометрическую регистрацию во всех офисах
«Я просто прыгал от счастья»: тюменец – отец двоих детей узнал о рождении еще двух девочек
Тюменский фармацевт с сокурсниками и сослуживцами организовал банду наркоторговцев
В Тюмени жители «Преображенского» поднимут вопрос о сложностях с дорогами
В Ишиме медики спасли молодого инсультника