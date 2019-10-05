2019-10-05T13:02:38+03:00
Общество

В Тюмени «особые» люди поставят спектакль

Помогать им будут эксперты из Санкт-Петербурга
Алена Кульмухаметова
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В Тюмени «особые» люди поставят спектакль. Фото с сайта pixabay.comВ Тюмени «особые» люди поставят спектакль. Фото с сайта pixabay.com
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Сегодня, 5 октября, в областной столице начался второй этап проекта для людей с особенностями здоровья «Здесь я». Люди с инвалидностью вместе с экспертами из Питера будут ставить спектакль.

Участников лаборатории ждут мастер-классы, лекции по режиссуре, драматургии и др. Параллельно с теоретической частью они будут изучать практическую и приступят к постановке спектакля, премьера которого намечена на 15 декабря, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

С 5 по 10 октября эксперты лаборатории режиссер Дмитрий Крестьянкин и драматург Элина Петрова из Санкт-Петербурга будут работать с участниками проекта и создадут эскиз будущего спектакля. Как отмечают организаторы, над созданием спектакля будет работать каждый участник в той или иной роли: от актера до декоратора. Тему постановки и форму пока держат в секрете.

Отметим, что инклюзивная театральная лаборатория «Здесь я» выиграла грант от Росмолодежи. Ее первый этап прошел в августе. Тогда тюменские event-менеджеры культурных событий, социальные психологи и педагоги обучились творческой работе с людьми с инвалидностью

ИСТОЧНИК KP.RU

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