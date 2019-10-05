2019-10-05T12:19:59+03:00
Общество

В Тюмени пройдет Совет Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов

Мероприятие международного уровня соберет ведущих специалистов мира
Мария Васильева
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Совет Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов. Фото с сайта pixabay.comСовет Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов. Фото с сайта pixabay.com
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С 8 по 12 октября на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени состоится заседание Совета Российско-Китайской Ассоциации медицинских Университетов (РКАМУ).

Российско-Китайская Ассоциация медицинских Университетов была создана по инициативе президента Владимира Путина и председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина и находится под их патронажем. Сейчас РКАМУ объединяет 110 лучших медицинских вузов РФ и КНР.

Проведение в областной столице мероприятия такого масштаба, еще раз доказывает, что Тюмень добилась признания в медицинском и научном мире. Значимое для региона событие организовано под патронажем правительства Тюменской области и лично губернатора Александра Моора.

Также в дни проведения Совета Российско-Китайской Ассоциации медицинских Университетов пройдёт и Российско-Китайский симпозиума по нейрохирургии под эгидой Asian Congress of Neurological Surgeons, а также совместное заседание Общего собрания Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

Мероприятия будут разбиты по площадкам. Заседание Общего собрания Ассоциации пройдет в Большом зале правительства Тюменской области при участии губернатора региона Александра Моора, ректора Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, председателя Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, председателя Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов, профессора, академика РАН Петра Глыбочко, сопредседателя Российско-Китайской Ассоциации медицинских университетов, президента Харбинского медицинского университета (Китай), профессора, академика Яна Баофэна. Главной темой мероприятия станет представление лучших практик и обмен опытом создания университетских научно-технологических парков в РФ и КНР. Для участия в симпозиуме областная столица примет порядка 150 ведущих специалистов по нейрохирургии. В числе гостей не только врачи из Китая, но из Бразилии, и других стран. В рамках симпозиума планируется проведение лекций, мастер-классов и показательных операций по актуальным вопросам нейрохирургии (эндоскопическая нейрохирургия, хирургия эпилепсии, хирургия основания черепа).

Отметим, что с 2016 года на базе Федерального центра нейрохирургии в г. Тюмени открыта и работает единственная в стране кафедра нейрохирургии Института профессионального образования Первого МГМУим.И.М.Сеченова, которая расположена за тысячи километров от института. Ключевым для успешной подготовки высококлассного, конкурентоспособного на мировом уровне нейрохирурга является выбор клинической базы обучения и руководителя программы обучения. В областной столице практикуется несколько форм обучения – ординатура по нейрохирургии для выпускников российских и зарубежных медицинских вузов, повышение квалификации врачей-нейрохирургов из всей России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, и подготовка в аспирантуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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