На тюменской трассе задержан пьяный водитель

СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-05T11:46:35+03:00

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«Еду, еду в соседнее село на дискотеку» - эти строчки из песни были актуальны для жителя села Новолыбаево, когда он мчался по трассе в Старолыбаево Заводоуковского городского округа. Однако молодой человек сел за руль нетрезвым и был задержан.

По данным УМВД по Тюменской области, сотрудники ДПС Заводоуковска остановили легковой автомобиль под управлением 28-летнего жителя села Новолыбаево. Мужчина рассказал, что решил прокатиться в соседнее село. От водителя исходил запах спиртного. Медицинское освидетельствование подтвердило, что молодой человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские установили, что ранее нарушитель привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По данному факт возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU