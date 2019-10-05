Тюменские школьники привезли награды с Президентских состязаний

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-05T11:00:12+03:00

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Учащиеся 9 классов школы имени Декабристов города Ялуторовск вернулись со Всероссийского финала соревнований школьников «Президентские состязания» с наградами. Соревнования проходили с 5 по 25 сентября во Всероссийском детском центре «Смена» (г. Анапа).

Участниками стали около 2000 школьников из 83 субъектов Российской Федерации, они представили 80 сельских и 80 городских классов-команд. Ребята приняли участие в обязательных видах программы: спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и теоретический конкурсы. А также в дополнительных видах: мини-футбол, плавание, баскетбол 3х3, бадминтон, самбо и шахматы.

Также состязания прошли в творческих и интеллектуальных играх. Школьники посетили мастер-классы, встречи с олимпийскими чемпионами, российскими футболистами, известными деятелями искусства и спорта.

Руководители и педагоги приняли участие в деловой программе: тематических круглых столах, мастер-классах от известных спортсменов и специалистов в области физического воспитания.

Ялуторовские школьники стали лучшими среди 80 команд! В соревнованиях по самбо также учащиеся школы были на высоте: заняли 3 место! Удачным было и выступление в спортивном многоборье: 4 место из 80.

Как рассказал наставник команды – учитель физической культуры Алексей Кунгуров, ребята показали себя настоящей командой, готовой прийти на выручку друг другу, поддерживающей друг друга морально и физически. Добавим, что Алексей Альбертович готовит команду школы к Президентским состязаниям уже 6 год, сообщает «АиФ - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU