СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-05T09:55:15+03:00

Стало известно, на что жители большой Тюменской области тратят свое время. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Работники Тюменьстата в сентябре провели выборочное статистическое наблюдение по всей области, чтобы выяснить, как жители распоряжаются своими 24 часами в сутках в будни и выходные. Все данные являются конфиденциальными и необходимы для разработки мер демографической и социальной политики.

Статисты узнали, сколько времени у тюменцев уходит на работу, учебу, домашние обязанности, уход за детьми, их воспитание, отдых. На юге Тюменской области опрошено 448 домохозяйств (в том числе 266 - в городских округах). В ХМАО-Югре - 476 домохозяйств (392), в ЯНАО - 266 домохозяйств (196). Для исследования были разработаны специальные семейные и индивидуальные анкеты, а также специальный бланк - «Дневник использования времени». Кроме графика, семьи попросили рассказать об условиях жизни, наличии подсобного хозяйства, источниках дохода, продуктовых запасах и т.д.. Итоги выборочного наблюдения предназначены для разработки мер демографической и социальной политики, а также для оценки их влияния на демографическую ситуацию в стране и уровень жизни различных групп населения.

Отметим, что в августе проходило выборочное исследование состояния здоровья населения. Итоги предназначены для разработки и оценки эффективности мер демографической политики в рамках нацпроекта «Здоровье», сообщает «Вслух.ру».

ИСТОЧНИК KP.RU