В Ялуторовске трудных подростков исправляют театром

СЕГОДНЯ 08:35 2019-10-05T08:38:53+03:00

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Увидеть себя со стороны – отличный способ, чтобы задуматься о правильности своих поступков. Именно прием театрализации с элементами социодрамы используется в областном проекте «Отражение». Год назад одними из первых этот проект взяли на реализацию в Ялуторовске.

Куратор проекта Екатерина Березина рассказала, что весь прошлый учебный год они с ребятами-волонтерами Молодежного центра выступали перед школьниками и студентами города, показывая им короткие сценки, подсмотренные в жизни современных мальчишек и девчонок, отражающие их проблемы и соблазны. Реакция на выступления у зрителей всегда положительная, поэтому в новом учебном году организаторы проекта решили его продолжить.

Проблемы, которые поднимаются в ходе таких мини-спектаклей, актуальны и многочисленны: воровство в классе, травля, распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде в общественном месте, распространение наркотиков, порча чужого имущества, побег подростка из дома. Затрагивают волонтеры и модную среди молодежи тему краж из магазинов – так называемого шоплифтинга.

После каждой из сценок с подростками обсуждается увиденное: в чем суть правонарушения, какая ответственность за него предусмотрена.

За первый сезон в рамках проекта состоялось 10 выступлений, зрителями которых стали 556 человек. Выступали на различных площадках: школы, дворовые клубы, общежитие техникума. Нашими актерами успели побывать 14 ребят и пять взрослых. В новом сезоне репертуар будет расширяться, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU