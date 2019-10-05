День пожилого человека отметили в районах Тюменской области

СЕГОДНЯ 07:10 2019-10-05T07:14:36+03:00

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В поселке Московский Тюменского района в честь праздника пожилых людей организовали для односельчан своеобразный День открытых дверей. По информации комплексного центра социального обслуживания населения, каждый из местных жителей смог проявить здесь свои таланты: пели, играли и мастерили.

Пространство центра было условно разделено на несколько секторов. На музыкальной площадке «Играй, гармонь певучая» звучали народные песни под баян. На территории здоровья можно было проверить свое самочувствие, измерив артериальное и внутриглазное давление, получить консультацию диетолога по правильному питанию, а также прямо на месте поставить прививку от гриппа.

Был на Дне открытых дверей даже свой театр: пенсионеры с легкостью входили в роли, демонстрируя отменное актерское мастерство. В творческой лаборатории проходил мастер-класс, на котором все желающие могли изготовить домашний оберег – деревянную подкову. Большой популярностью пользовался конкурс "Сельское подворье" на составление художественной экспозиции из выращенных овощей и фруктов.

ИСТОЧНИК KP.RU