2019-10-05T06:28:16+03:00
Общество

Школьники из Ялуторовска сыграют примерят роль Саввы Мамонтова

Им предстоит выполнить несколько заданий
Алена Кульмухаметова
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Имение Саввы Мамонтова - Абрамцево. Фото с ru.wikipedia.orgИмение Саввы Мамонтова - Абрамцево. Фото с ru.wikipedia.org
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Ялуторовские школьники на несколько дней почувствуют себя предпринимателями и покровителями изящных искусств.

Научный сотрудник Ялуторовского музейного комплекса Светлана Булышева рассказала, что мероприятия состоятся в рамках Мамонтовских дней, посвященных 178-летию со дня рождения известного мецената и промышленника Саввы Мамонтова. Они пройдут с 14 по 18 октября. На это период школьники станут участниками сюжетно-ролевой игры «Меценат».

- Им предстоит выполнить несколько заданий, которые возможно помогут найти каждому предпринимательскую жилку, умение продвигать свой проект или продукт. А затем примерить на себя роль мецената и принять участие в аукционе, - поделилась Светлана Булышева.

Ребятам предстоит научиться в современных условиях просчитывать свои действия на несколько ходов вперед, и выстроить свою поведенческую модель не только как предпринимателя, но и покровителя прекрасного.

Отметим, что Мамонтов получил прозвище Савва Великолепный, по аналогии с Лоренцо Великолепным, знаменитым покровителем искусств эпохи Возрождения. В нем, по оценке современников, удивительным образом сочеталась прагматичность дельца и страстность натуры артиста, творца.

В числе запланированных мероприятий — вручение премии ежегодного конкурса «Меценат года в области культуры и искусства», презентация альманаха «Явлутур - городок», научно-практическая конференция «Мамонтовы, Балакшины, Гусевы – золотой фонд сибирского купечества».

Горожане и гости города смогут посетить передвижную выставку «С.И. Мамонтов: промышленник и меценат», на которой будут представлены фотографии из семейного архива Мамонтовых, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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