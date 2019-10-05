Погода в Тюмени 5 октября: наступило бабье лето

СЕГОДНЯ 06:09 2019-10-05T06:09:52+03:00

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В субботу 5 октября в Тюмени солнечная и теплая погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +17 градусов.

В Тюменской области переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем составит +14, +19 градусов.

В народном календаре этот день посвящен осине, но о погоде гадали по другим деревьям. Так, если с березы ещё не все листья опали, то снег выпадет поздно, если на сосне шишек мало, то зима будет теплой, черемуха и клен оголились – зима не за горами.

ИСТОЧНИК KP.RU