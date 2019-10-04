2019-10-04T15:46:59+03:00
Общество

В Тюмени жители «Преображенского» поднимут вопрос о сложностях с дорогами

Люди просят представителей власти избавить от пробок и поспешить с началом строительства развязок
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени жители «Преображенского» поднимут вопрос о сложностях с дорогамиВ Тюмени жители «Преображенского» поднимут вопрос о сложностях с дорогамиФото: Татьяна Коркина
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Жители тюменского микрорайона «Преображенский» завтра, 5 октября, собираются поднять вопрос о сложностях с дорогами на собрании. Они даже обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору и главе Тюмени Руслану Кухаруку. В своём сообщении люди просят представителей власти избавить от пробок и поспешить с началом строительства развязок.

Горожане отмечают, что из района фактически есть два выезда и заезда – улица Губернская и улица Александра Протазанова, а также улица Престольная и улица Червишевский тракт. На этих улицах в течение для наблюдаютя заторы. В решении проблемы, по мнению тюменцев, помочь могут новые развязки, которые уже есть в планах у строителей.

Правда, к строительству пока не приступили – против этого высказались жители Патрушева и Комарово. В результате этого жители «Тюменской слободы» решили поднять этот вопрос на всеобщее обсуждение.

Горожане отмечают, что необходимо ускориться, т.к. ещё год ожидания станет «критическим» для жителей района.

– Согласно Генеральному плану города Тюмени запланировано строительство нескольких объектов транспортной инфраструктуры в районах Червишевского и Московского тракта. Недавно Александр Викторович анонсировал строительство второго полукольца, которое пройдет в южной части города, - говорится в сообщении жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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