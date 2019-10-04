В тюменском магазине стройматериалов работника убило током

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-04T14:41:34+03:00

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В Тюмени в торговом зале розничного магазина «Строительный двор» произошел несчастный случай. Работника по неосторожности убило током.

– Сотрудникам было поручено заменить старые трансформаторы тока в электрощитовой на новые. Электрик при этом отключил рубильники, проверил напряжение и его индикатор. Однако во время смены третьего трансформатора мужчина по неосторожности включил рубильник напряжения тока своим телом и получил травму, не совместимую с жизнью, – рассказали подробности несчастного случая в пресс-службе Государственной инспекции труда в Тюменской области.

В ведомстве отметили, что причиной ЧП стала неудовлетворительная организация производства работ. Так, потерпевшему при эксплуатации оборудования не обеспечили безопасность, допустили его к работе без медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования. По результатам расследования комиссия квалифицировала данный несчастный случай как связанный с производством. В настоящее время решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU