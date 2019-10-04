2019-10-04T15:53:09+03:00
Происшествия

Тюменский фармацевт с сокурсниками и сослуживцами организовал банду наркоторговцев

Запрещенные вещества продались через тайники
Вадим Бегун
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Тюменский фармацевт с пятью сообщниками торговал наркотиками. Фото - pixabay.com.Тюменский фармацевт с пятью сообщниками торговал наркотиками. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени на скамью подсудимых сели члены наркогруппировки, которую возглавлял фармацевт. В суд направлены уголовные дела в отношении 29-летнего местного жителя и его пяти сообщников.

– Молодой человек, имея высшее фармацевтическое образование, в мае 2018 года решил создать интернет-магазин и организованную группу для сбыта на территории региона наркотиков и психотропных веществ. В ее состав в разное время вошли пять его знакомых, среди которых был сокурсник и армейский сослуживец. Наркотики приобретались через тайники в Московской области, Новосибирске и Тюмени. Сбыт также происходил через тайники, – рассказали подробности дела в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что сам организатор группировки был задержан ровно год назад, он находился в состоянии наркотического опьянения. Позже под стражей оказались и его сообщники. У них было изъято почти полкилограмма кокаина, героина, ЛСД, МДМА, амфетамина, метадона, псилоцина, гашиша и других запрещенных веществ. По данным уголовным делам утверждены обвинительные заключения, материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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