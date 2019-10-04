2019-10-04T14:17:17+03:00
Общество

Тюменские медики, спасатели и танцоры приняли участие в «Тетрис челлендже»

Новый тренд набирает обороты в областном центре
Вадим Бегун
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Тюменские медики, спасатели и танцоры приняли участие в «Тетрис челлендже». Фото - организаторы фотосъемки.Тюменские медики, спасатели и танцоры приняли участие в «Тетрис челлендже». Фото - организаторы фотосъемки.
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В Тюмени набирает обороты «Тетрис челлендж». С помощью флэшмоба оснащенность медицинских и силовых служб показали, чем сильна Тюменская область.

Фото - организаторы фотосъемки.

Фото - организаторы фотосъемки.

– В челлендже представлены фотографии дорожников, благодаря которым регион славится своими безопасными и качественными дорогами, строителей, которые вывели регион в лидеры по объемам сданного в эксплуатацию жилья, медиков, которые помогают пациентам даже из других стран, танцоров, покоривших мировую сцену и не знающих равных в Европе, а также спасателей, готовых прийти на помощь всей стране, – рассказывают организаторы фотосъемки.

Фото - организаторы фотосъемки.

Фото - организаторы фотосъемки.

СПРАВКА "КП":

«Тетрис челлендж» – новый тренд среди работников экстренных служб. Представители медицинских организаций, силовых структур и других ведомств демонстрируют свою технику, аппаратуру и прочие атрибуты необычным способом. Они выкладывают оборудование и сотрудников на асфальте и фотографируют эту композицию с высоты птичьего полета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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