Тюменские медики, спасатели и танцоры приняли участие в «Тетрис челлендже»
В Тюмени набирает обороты «Тетрис челлендж». С помощью флэшмоба оснащенность медицинских и силовых служб показали, чем сильна Тюменская область.
Фото - организаторы фотосъемки.
– В челлендже представлены фотографии дорожников, благодаря которым регион славится своими безопасными и качественными дорогами, строителей, которые вывели регион в лидеры по объемам сданного в эксплуатацию жилья, медиков, которые помогают пациентам даже из других стран, танцоров, покоривших мировую сцену и не знающих равных в Европе, а также спасателей, готовых прийти на помощь всей стране, – рассказывают организаторы фотосъемки.
Фото - организаторы фотосъемки.
СПРАВКА "КП":
«Тетрис челлендж» – новый тренд среди работников экстренных служб. Представители медицинских организаций, силовых структур и других ведомств демонстрируют свою технику, аппаратуру и прочие атрибуты необычным способом. Они выкладывают оборудование и сотрудников на асфальте и фотографируют эту композицию с высоты птичьего полета.
ИСТОЧНИК KP.RU