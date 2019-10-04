2019-10-04T13:53:23+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Фото - Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный аккаунт в мессенджере WhatsApp, который стал еще одним официальным каналом коммуникации Банка с клиентами. Запуск сервиса обеспечила коммуникационная платформа для бизнеса Infobip совместно с чат-платформой LiveTex.

Начать диалог с Банком УРАЛСИБ можно по номеру +7-915-173 62 32, предварительно добавив данный номер в список контактов, или перейдя по ссылке.

В чате можно проконсультироваться со специалистом Банка по продуктам и услугам, а также получить оперативный ответ на вопрос, касающийся обслуживания. В планах Банка УРАЛСИБ – внедрение в официальный WhatsApp-канал чат-бота, который позволит уменьшить время ожидания клиентом ответа от специалиста.

- Для нас важно, чтобы клиенты, общаясь со специалистами службы поддержки, чувствовали себя максимально комфортно, поэтому мы подключили канал WhatsApp, где клиенты могут общаться с нами так же легко, как со своими друзьями и близкими. Надеемся, что он станет одним из основных каналов коммуникации наряду с чатами в мобильном приложении, Интернет-банке и голосовыми обращениями в традиционный контакт-центр, – отмечает Начальник Управления контакт-центра ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Максим Фомин.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Я просто прыгал от счастья»: тюменец – отец двоих детей узнал о рождении еще двух девочек
Тюменский фармацевт с сокурсниками и сослуживцами организовал банду наркоторговцев
В Тюмени жители «Преображенского» поднимут вопрос о сложностях с дорогами
В Ишиме медики спасли молодого инсультника
Пьяному тюменцу, устроившему смертельное ДТП, грозит двенадцать лет заключения
В тюменском магазине стройматериалов работника убило током
Тюменские медики, спасатели и танцоры приняли участие в «Тетрис челлендже»
В Тобольске женщина, выпавшая из окна четвертого этажа, скончалась
Антипинский НПЗ требует крупную сумму от фирмы бывшего гендиректора
В Тюменской области осудят живодера, забившего топором щенка на глазах детей
Легковушка против автобуса: под Тюменью произошло страшное ДТП
Тюменская игротека «Конструктория» объединила семьи Ханты-Мансийска
Аэропорт Тобольска заработает в 2020 году
Избил, похитил, изнасиловал: тюменца осудят за надругательство над бывшей подругой
Александр Моор: горжусь, что такие люди, как Борис Щербина, работали в Тюменской области
Райффайзенбанк снизил ставки по кредитам наличными
В Тюмени «СУЭНКО» оштрафовано на крупную сумму
В кинотеатре «Атмос Синема» впервые в Тюмени расцветёт «Вишнёвый сад»
АО «Транснефть –Сибирь» передало в дар тюменским библиотекам и общественным организациям спецвыпуски журнала «Историк»
Тюменка оформила на любимого кредит и потратила все деньги
Не хотел идти пешком: тюменец обманул полицейских, сообщив о своем похищении
Жители Тюмени выбирают лучшие малые и средние предприятия
Шесть тюменских проектов претендуют на победу в конкурсе лучших практик и инициатив