«Я просто прыгал от счастья»: тюменец – отец двоих детей узнал о рождении еще двух девочек
Сегодня, 4 октября, в Янтарном зале тюменского Дворца бракосочетания специалисты загса вручили свидетельства о рождении двойняшкам и тройняшкам. На торжественную церемонию пришли четыре семьи. Все они получили мягкие подарки, книги и сувениры.
По информации пресс-службы администрации города Тюмени, недавно в семье Дарьи и Константина Никитиных было пополнение. У них уже были две девочки, теперь же – четыре. На праздник они пришли всей семьей.
– Когда я на УЗИ узнала, что у нас будет двойня, заволновалась, позвонила мужу, он обрадовался, – рассказала Дарья, а отец поделился эмоциями: «Сказать, что у меня был восторг, ничего не сказать. Я просто прыгал от счастья, ведь двое – это что-то невероятное».
– Им очень весело расти вместе. Нам активно помогают старшие дочери, бабушки, поэтому сказать, что нам тяжело, мы не можем. Малыши принесли много радости нашей семье, они очень дополняют нас, – рассказывают счастливые родители.
В ведомстве сообщили, что совсем скоро специалисты загса зарегистрируют 10-тысячного новорожденного. С начала этого года родилось уже 9 700 малышей.
ИСТОЧНИК KP.RU