2019-10-04T16:07:10+03:00
Общество

«Я просто прыгал от счастья»: тюменец – отец двоих детей узнал о рождении еще двух девочек

На праздник вся семья пришла в загс
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец-отец двух дочек поделился эмоциями от рождения двойни. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменец-отец двух дочек поделился эмоциями от рождения двойни. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 октября, в Янтарном зале тюменского Дворца бракосочетания специалисты загса вручили свидетельства о рождении двойняшкам и тройняшкам. На торжественную церемонию пришли четыре семьи. Все они получили мягкие подарки, книги и сувениры.

По информации пресс-службы администрации города Тюмени, недавно в семье Дарьи и Константина Никитиных было пополнение. У них уже были две девочки, теперь же – четыре. На праздник они пришли всей семьей.

– Когда я на УЗИ узнала, что у нас будет двойня, заволновалась, позвонила мужу, он обрадовался, – рассказала Дарья, а отец поделился эмоциями: «Сказать, что у меня был восторг, ничего не сказать. Я просто прыгал от счастья, ведь двое – это что-то невероятное».

– Им очень весело расти вместе. Нам активно помогают старшие дочери, бабушки, поэтому сказать, что нам тяжело, мы не можем. Малыши принесли много радости нашей семье, они очень дополняют нас, – рассказывают счастливые родители.

В ведомстве сообщили, что совсем скоро специалисты загса зарегистрируют 10-тысячного новорожденного. С начала этого года родилось уже 9 700 малышей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменский фармацевт с сокурсниками и сослуживцами организовал банду наркоторговцев
В Тюмени жители «Преображенского» поднимут вопрос о сложностях с дорогами
В Ишиме медики спасли молодого инсультника
Пьяному тюменцу, устроившему смертельное ДТП, грозит двенадцать лет заключения
В тюменском магазине стройматериалов работника убило током
Тюменские медики, спасатели и танцоры приняли участие в «Тетрис челлендже»
Банк УРАЛСИБ запустил официальный канал в WhatsApp для коммуникации с клиентами
В Тобольске женщина, выпавшая из окна четвертого этажа, скончалась
Антипинский НПЗ требует крупную сумму от фирмы бывшего гендиректора
В Тюменской области осудят живодера, забившего топором щенка на глазах детей
Легковушка против автобуса: под Тюменью произошло страшное ДТП
Тюменская игротека «Конструктория» объединила семьи Ханты-Мансийска
Аэропорт Тобольска заработает в 2020 году
Избил, похитил, изнасиловал: тюменца осудят за надругательство над бывшей подругой
Александр Моор: горжусь, что такие люди, как Борис Щербина, работали в Тюменской области
Райффайзенбанк снизил ставки по кредитам наличными
В Тюмени «СУЭНКО» оштрафовано на крупную сумму
В кинотеатре «Атмос Синема» впервые в Тюмени расцветёт «Вишнёвый сад»
АО «Транснефть –Сибирь» передало в дар тюменским библиотекам и общественным организациям спецвыпуски журнала «Историк»
Тюменка оформила на любимого кредит и потратила все деньги
Не хотел идти пешком: тюменец обманул полицейских, сообщив о своем похищении
Жители Тюмени выбирают лучшие малые и средние предприятия
Шесть тюменских проектов претендуют на победу в конкурсе лучших практик и инициатив