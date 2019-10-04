СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-04T11:07:19+03:00

Александр Моор: горжусь, что такие люди, как Борис Щербина, работали в Тюменской области Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Губернатор рассказал тюменцам о легендарной личности на страничках в социальных сетях [видео]

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Тюменская область сегодня активно развивается во многом благодаря Борису Евдокимовичу Щербине, министру строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР. Об этом на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» написал губернатор Тюменской области Александр Моор. Завтра, 5 октября, государственному и политическому деятелю исполнилось бы 100 лет.

По словам главы региона, в годы освоения Западной Сибири Борис Щербина возглавлял Тюменскую область и вывел ее на главные позиции по добыче нефти и газа в СССР.

- Борис Евдокимович - Герой Социалистического труда, лично принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, руководил спасением людей сразу после землетрясения в Армении, - отметил Александр Моор.

Губернатор напомнил, что Щербина был награждён орденами Ленина – высшей государственной наградой СССР, орденом Октябрьской революции, орденами Трудового Красного знамени и многочисленными медалями. В его честь были названы улицы, самолёты, месторождения, звёзды и теплоходы.

Александр Моор выразил гордость за то, что такие люди, как Борис Щербина, жили и работали в нашем регионе.

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», 2 октября Александр Моор принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Бориса Щербины. Мероприятие, приуроченное к 100-летию легендарной личности, прошло 2 октября в городском сквере Немцова. Вместе с Александром Моором в торжественной церемонии приняли участие ветераны нефтегазовой отрасли, представители органов власти, общественники и жители города.

Пуск нефтепровода Шаим-Тюмень. Обращение Бориса Щербины, декабрь 1965 года.

ИСТОЧНИК KP.RU