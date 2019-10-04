2019-10-04T15:32:45+03:00
Здоровье

В Ишиме медики спасли молодого инсультника

Мужчина находился в тяжелом состоянии
Вадим Бегун
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Ишимские врачи спасли тяжелого инсультника. Фото - pixabay.com.Ишимские врачи спасли тяжелого инсультника. Фото - pixabay.com.
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В Ишиме врачи областной больницы №4 сумели спасти жизнь 44-летнему мужчине. У него случилось острое нарушение мозгового кровообращения.

– При поступлении пациент находился в тяжелом состоянии, сознание и речь были нарушены, отсутствовало движение в левой части тела, наблюдалась асимметрия лица. «От двери до иглы» прошло 7 минут. За это время мы обследовали пациента, провели компьютерную томографию головного мозга и начали тромболитическую терапию. Уже через полчаса у него начала отмечаться положительная динамика, в парализованных конечностях появилось движение, улучшилась речь, – рассказал врач-невролог Фируз Бахритдинов.

По информации пресс-службы ишимской ОБ №4, на девятый день пациент был выписан в удовлетворительном состоянии и ушел из отделения на своих ногах. В медицинском учреждении отметили, что за прошлый год врачами первичного сосудистого центра было проведено 29 тромболизисов, с начала этого года – уже 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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