В кинотеатре «Атмос Синема» впервые в Тюмени расцветёт «Вишнёвый сад»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-04T10:49:26+03:00

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В кинотеатре «Атмос Синема» («Тюмень Сити Молл», ул. Тимофея Чаркова, 60) 11 октября в 19.30 впервые пройдёт показ спектакля «Вишнёвый сад» режиссёра Льва Додина. Если вы хотите первыми насладиться уникальной постановкой – спешите купить билеты в кассах кинотеатра и на сайте «Атмос Синема»!

В спектакле «Вишнёвый сад» режиссёру удалось соединить моменты нежности и грубости, комедии и трагедии так, как это сделала бы сама жизнь. Его спектакль настолько живой и непосредственный, с нешаблонными мизансценами, страстной труппой, хрупким балансом комедии и трагедии, что даёт иллюзию «жизни как она есть», по выражению самого Чехова.

По признанию критиков, спектакль Додина – одна из лучших постановок «Вишнёвого сада» в истории. Он уже получил награду «Лучший спектакль в драме, большая форма» премии «Золотая Маска» и номинировался как «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая женская роль» (Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская), «Лучшая мужская роль» (Данила Козловский).

Хронометраж постановки: 2 часа 41 минута. Возрастное ограничение 16+.

Спектакль #ВишневыйСад Льва Додина в #АтмосСинема 11.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU