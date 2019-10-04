2019-10-04T12:38:07+03:00
Происшествия

В Тюменской области осудят живодера, забившего топором щенка на глазах детей

Мужчина напал не только на собаку, но и на человека
Вадим Бегун
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Тюменец на глазах детей зарубил топором щенка. Фото - pixabay.com.Тюменец на глазах детей зарубил топором щенка. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области направлено в суд уголовное дело в отношении ранее судимого жителя села Аромашево. Мужчину обвиняют в жестоком обращении с животным, совершенном в присутствии малолетнего и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Пьяный рецидивист не только зарубил собаку топором, но и избил доской от забора своего соседа.

– 12 июля этого года пьяный мужчина на глазах своих четверых малолетних детей три раза ударил щенка топором. Еще живую, он кинул собаку в пакет и выбросил в мусорный контейнер, где животное скончалось. Окровавленного щенка увидела проходившая мимо девочка, позже ее мать сообщила об ужасной находке полицейским, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве добавили, что спустя чуть более месяц пьяный живодер напал на своего односельчанина, у которого находился в гостях. Он ударил хозяина кулаком в нос, а затем побил оторванной от забора доской. В настоящее время по данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы направлены в Голышмановский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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