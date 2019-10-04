Избил, похитил, изнасиловал: тюменца осудят за надругательство над бывшей подругой

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-04T11:23:07+03:00

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В Тюменской области предъявлено обвинение ранее судимому 27-летнему мужчине. Он обвиняется в похищении человека, угрозе убийством и насильственных действиях сексуального характера.

Вечером 23 сентября этого года обвиняемый возле торгового центра одного из населенных пунктов региона встретил бывшую сожительницу и решил ее похитить. Чтобы женщина была покладистой, он ударил ее кулаком по лицу несколько раз. После этого экс-сожитель затащил возлюбленную в салон автомобиля и увез за город.

– Находясь в доме, злоумышленник угрожал женщине сначала ножом, а затем взял столовую вилку и поднес к шее жертвы, угрожая убить. После этого он изнасиловал девушку. Утром следующего дня, когда насильник уснул, потерпевшая позвонила по телефону полицейским и сообщила о совершенных в отношении нее преступлениях, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ялуторовские следователи задержали злоумышленника, который сейчас уже заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU