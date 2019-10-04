В Тюмени «СУЭНКО» оштрафовано на крупную сумму

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-04T10:59:38+03:00

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Тюменские прокуроры в ходе проверки выявили в АО «СУЭНКО» нарушения при прокладке электросетей в полосах отвода автомобильных дорог. В результате штрафу подвергся как начальник отдела, там и сама организация.

– Согласно действующему законодательству, необходимо установление публичного сервитута на муниципальных землях при прокладке сетей в полосе отвода автомобильной дороги. Было установлено, что акционерное общество осуществляло работы без его установления. Таким образом, у предприятия не было прав пользования земельными участками, – рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомости отметили, что в отношении АО «СУЭНКО» и начальника отдела капитального строительства филиала акционерного общества «Тюменские городские электрические сети» были возбуждены административные дела. По результатам рассмотрения дел управление Росреестра по Тюменской области оштрафовало предприятие на 200 тысяч рублей, а должностное лицо – на 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU