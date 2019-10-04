Тюменка оформила на любимого кредит и потратила все деньги

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-04T10:11:22+03:00

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В Голышманово полицейские задержали местную жительницу. Дело в том, что женщина оформила кредит на имя своего приятеля. Мужчина и не догадывался, какой сюрприз его ожидает.

Местный житель был вынужден обратиться в полицию после того, как ему позвонили из микрофинансовой организации, требуя от него погасить имеющуюся задолженность. Все бы ничего, но никакой займ, по его же словам, он не оформлял. Позже выяснилось, что за него это сделала сожительница.

– На имя потерпевшего был оформлен кредит на сумму восемь тысяч рублей. Заявка на получение денег от имени потерпевшего поступала в микрофинансовую компанию посредством сети Интернет. Сотрудникам полиции удалось установить причастность к преступлению 22-летней ранее судимой сожительницы потерпевшего. Имея доступ к документам своего возлюбленного, она оформила на него займ, а полученные деньги потратила на личные нужды, – рассказали подробности в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU