2019-10-04T09:23:03+03:00
Общество

Жители Тюмени выбирают лучшие малые и средние предприятия

Вадим Бегун
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Фото - организаторы конкурса.Фото - организаторы конкурса.
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Стартовал второй этап конкурса «Тюменская марка» - интернет-голосование. Жители областной столицы и всего региона могут зайти на сайт marka72.ru и выбрать лучшие, по их мнению, предприятия. Голосование продлится с 1 по 27 октября. Об этом шла речь в ходе встречи организаторов городского конкурса и участников в здании Администрации Тюмени.

Директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых подчеркнул, что в этом году заявилось достаточно много новых участников, у которых есть большой потенциал для победы: «Последние три года продолжается активная трансформация конкурса, мы заинтересованы в его динамичном развитии с учетом пожеланий участников. В этом году мы организовали три форсайт-сессии с участием бизнеса, учли мнения и пожелания предпринимательского сообщества. Потому формат конкурса этого года во многом соответствует ожиданиям предпринимателей».

В этом году на предприятия участников приедут профессиональные эксперты, готовые дать консультации по различным аспектам деятельности: «Профессионалы не будут инспектировать предпринимателей и выставлять оценки их деятельности, они приедут в качестве помощников для развития вашего бизнеса», - обратился к участникам конкурса Сергей Толстых.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Аверина отметила, что в рамках конкурса организаторы пригласят 7 известных бизнес-тренеров и опытных бизнесменов-практиков, которые проведут образовательные сессии: «В октябре запланированы встречи с топовыми спикерами региона в сфере бизнеса, которые готовят новые темы тренингов специально для встречи с участниками конкурса».

Организаторы отмечают, что в настоящее время продолжается подготовка к масштабной выставке в спорткомплексе «Центральный», которая состоится 26 и 27 октября. «Мы хотим организовать семейный праздник для жителей и гостей города с концертной программой, розыгрышами призов, активностями для детей и интересной выставкой продукции и услуг тюменских предприятий. Приглашаем всех принять участие в этом празднике», - подвела итог Елена Аверина.

Отметим, конкурс «Тюменская марка» проводится в областной столице в 17 раз. В этом году на участие в нем подано 110 заявок. Конкурс направлен на развитие предпринимательства города Тюмени.

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