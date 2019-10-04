2019-10-04T09:47:28+03:00
Происшествия

Не хотел идти пешком: тюменец обманул полицейских, сообщив о своем похищении

Мужчине грозит реальный уголовный срок
Вадим Бегун
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Тюменец соврал полицейским о своем похищении. Фото - СК по Тюменской области.Тюменец соврал полицейским о своем похищении. Фото - СК по Тюменской области.
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В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего мужчины за заведомо ложный донос. Местный житель так устал, что надеялся обманом заставить полицейских довезти его до города.

– 13 сентября вечером подозреваемый, находясь на автодороге Ишим – Большое Сорокино возле села Прокутское Ишимского района, позвонил в полицию и сообщил дежурному, что неизвестные похитили его и везут в багажнике автомобиля. Сотрудники правопорядка срочно выехали по вызову. Однако по прибытии на место молодой человек сообщил им, что его никто не похищал: просто он не хотел идти пешком, – рассказали подробности обмана в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. По их сведениям, обманщик может отделаться штрафом до ста двадцати тысяч рублей или обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов. Однако ему также могут грозить двухлетние исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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