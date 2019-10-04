2019-10-04T09:12:56+03:00
Экономика

Шесть тюменских проектов претендуют на победу в конкурсе лучших практик и инициатив

Все они будут интересны другим субъектам РФ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Шесть тюменских проектов претендуют на победу в конкурсе лучших практик и инициативШесть тюменских проектов претендуют на победу в конкурсе лучших практик и инициатив
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На победу во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России претендуют шесть тюменских проектов. Голосование и общественная оценка практик-лауреатов регионального этапа открыта на крауд-платформе Агентства стратегических инициатив.

По словам заместителя директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антона Машукова, тюменские практики, прошедшие региональный отбор, будут интересны другим субъектам.

- В Тюмени действует Центр инноваций социальной сферы на базе инвестиционного агентства Тюменской области, социальные предприниматели проходят обучение у тренеров, затем мы сопровождаем их проекты, потому что у предпринимателей возникает много вопросов о развитии идей, их финансировании, - рассказал Антон Машуков и подчеркнул, что каждый представленный на конкурс проект уникален и не имеет аналогов.

Голосование открыто на специальной крауд-платформе и продлится до 31 октября. Интернет-пользователи могут ознакомиться с 380 практиками-лауреатами региональных этапов. Каждый субъект РФ оценивает одну из представленных на голосование практик в каждой номинации, кроме практик своего региона. Специалисты отберут 80 практик на федеральном этапе, их оценит экспертное жюри конкурса.

Результаты конкурса будут объявлены на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2020», который состоится с 12 по 14 февраля 2020. Там же пройдёт церемония награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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