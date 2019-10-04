Пьяному тюменцу, устроившему смертельное ДТП, грозит двенадцать лет заключения

СЕГОДНЯ 15:05 2019-10-04T15:05:15+03:00

В настоящее время по факту дорожного происшествия ведется расследование

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Тюменцу, который устроил ДТП с жертвой, грозит реальный тюремный срок. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Дорожный инцидент произошел 29 сентября. Водитель «Форд Фокус», двигаясь по 117-му километру автодороги «Шадринск-Ялуторовск» в Исетском районе, грубо нарушил ПДД. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Дэу Нексия».

– В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка южнокорейской иномарки получила телесные повреждения. Позже она скончалась в больнице от полученных травм, – прокомментировали в управлении МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что по данному факту следователи ялуторовского отдела полиции возбудили уголовное дело. В настоящее время предполагаемый виновник аварии заключен под стражу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU