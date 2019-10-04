Путеводитель по Текутьевскому кладбищу создадут в Тюмени

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-04T08:53:43+03:00

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В Тюмени создадут мобильное приложение-путеводитель по Текутьевскому кладбищу. Местным жителям предлагают убрать его территорию и помочь в сборе сведений о захороненных на нем людях.

«Планируем провести опись порядка четырехсот захоронений, о которых нет сведений в списке проекта, а также навести порядок на территории, в том числе и для того, чтобы в дальнейшем ее было легче исследовать. Уборка кладбища пройдет в рамках общегородского субботника. Нужный инвентарь – мешки, перчатки другие необходимые инструменты – вам предоставят. Участникам рекомендуют быть в удобной для таких работ одежде и обуви», – сообщается в паблике «Музей воспоминаний «Мы жили».

Организаторы говорят, что с собой следует взять заряженные телефон или камеру, чтобы фотографировать имена и годы жизни на надгробиях. После эту информацию перенесут в базу. Начало мероприятия – завтра в 12.00. В воскресенье опись кладбища будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU