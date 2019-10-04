2019-10-04T08:53:43+03:00
Общество

Путеводитель по Текутьевскому кладбищу создадут в Тюмени

Местные жители могут помочь разработчикам приложения
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени задумали провести опись кладбища. Фото - «Музей воспоминаний «Мы жили».В Тюмени задумали провести опись кладбища. Фото - «Музей воспоминаний «Мы жили».
Изменить размер текста:

В Тюмени создадут мобильное приложение-путеводитель по Текутьевскому кладбищу. Местным жителям предлагают убрать его территорию и помочь в сборе сведений о захороненных на нем людях.

«Планируем провести опись порядка четырехсот захоронений, о которых нет сведений в списке проекта, а также навести порядок на территории, в том числе и для того, чтобы в дальнейшем ее было легче исследовать. Уборка кладбища пройдет в рамках общегородского субботника. Нужный инвентарь – мешки, перчатки другие необходимые инструменты – вам предоставят. Участникам рекомендуют быть в удобной для таких работ одежде и обуви», – сообщается в паблике «Музей воспоминаний «Мы жили».

Организаторы говорят, что с собой следует взять заряженные телефон или камеру, чтобы фотографировать имена и годы жизни на надгробиях. После эту информацию перенесут в базу. Начало мероприятия – завтра в 12.00. В воскресенье опись кладбища будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
АО «Транснефть –Сибирь» передало в дар тюменским библиотекам и общественным организациям спецвыпуски журнала «Историк»
Тюменка оформила на любимого кредит и потратила все деньги
Не хотел идти пешком: тюменец обманул полицейских, сообщив о своем похищении
Жители Тюмени выбирают лучшие малые и средние предприятия
Шесть тюменских проектов претендуют на победу в конкурсе лучших практик и инициатив
Погода на выходные в Тюмени: наслаждаемся теплыми деньками
Тюменский рецидивист обворовывал пассажиров поездов, прикидываясь провожающим
Сертификат на обустройство новой квартиры получила жительница Пермского края
Дзюдоист из Тюмени завоевал серебро на первенстве мира
Батареи, компрессоры, велосипеды: тюменец с весны обкрадывал строящиеся дома
На улице 50 лет Октября в Тюмени отключат светофоры
Погода на 4 октября в Тюмени: почти лето
В День пожилого человека в Тюмени состоялся праздничный форум «На 55 с плюсом!»
В Тобольске состоится этап I регионального фестиваля любительских творческих коллективов
В Тюменской области бабушки 55+ научатся управлять самолётом
Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» даст синергетический эффект экономике региона
В Тюмени состоится второй специализированный форум «ИБ без границ»
В Тюменской области завершился этап регионального проекта «Школа волонтёра»
Приложение для пассажиров «Транспорт 72» пополнилось функционалом для слабовидящих
Правительство Тюменской области и «ТЭК-Торг» подписали соглашение о сотрудничестве
Тюменским предприятиям рассказали, зачем создан Портал поставщиков Тюменской области
В Тюмени наставники предпринимателей получили знания из мировой практики
Тюменцам предлагают отдать «лишний» дачный урожай малоимущим семьям
На улице Демьяна Бедного в Тюмени прорвало трубу