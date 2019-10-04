Погода на выходные в Тюмени: наслаждаемся теплыми деньками

СЕГОДНЯ 08:29 2019-10-04T08:29:10+03:00

В Тюмени на выходных будет очень тепло. Фото: Вадим Бегун

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В выходные, 5 и 6 октября, в Тюмени ожидается по-летнему теплая погода. Максимальная температура воздуха в эти дни достигнет +18 градусов.

По информации Гидрометцентра, в субботу тюменцев ждет пасмурная погода, солнце выйдет из-за туч только к вечеру. Однако это обстоятельство вряд ли может испортить настроение, ведь это последние по-настоящему теплые дни в этом году. Температура воздуха в этот день прогреется до +18 градусов. Ветер юго-западный, порядка десяти метров в секунду. Гипертоникам беспокоиться не о чем: геомагнитная активность будет низкой.

В воскресенье погода ничуть не хуже, чем в субботу, однако температура воздуха снизится на два градуса. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, порядка шести метров в секунду. Утром и вечером будет светить солнце, лишь днем оно ненадолго скроется за тучами.

Погода в Тюмени начнет портиться ближе к четвергу. В среду синоптики обещают понижение температуры воздуха до +13, в четверг она упадет еще на три градуса, и польет мелкий дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU