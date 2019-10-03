СЕГОДНЯ 21:38 2019-10-03T21:38:17+03:00

В День пожилого человека в Тюмени состоялся праздничный форум «На 55 с плюсом!»

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Ежегодный праздничный форум «На 55 с плюсом!», организованный департаментом социального развития Тюменской области, областным геронтологическим центром и благотворительным фондом «Старшее поколение», состоялся в Тюмени 1 октября, в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой».

На празднике для пожилых людей были представлены лучшие уникальные практики и современные технологии активного долголетия. Все желающие смогли найти для себя интересные занятия, посетить тематические площадки, поучаствовать в тренингах и мастер-классах и увидеть показательные выступления.

Волонтёры-экскурсоводы проекта «Гиды TMN55+» провели для участников форума увлекательную экскурсию в очках виртуальной реальности. Новинка форума – зрелищная площадка театральной мастерской. «Серебряные» волонтёры инклюзивного театра представили собственную театральную студию и продемонстрировали мастерство вместе с молодыми актёрами в постановочных сценах.

На площадке проекта «MediaLab 55+» гости посетили импровизированную телевизионную студию и почувствовали себя в роли телеведущих, а участники проекта «Бабушка меняет профессию» на время форума перевоплотились в настоящих бариста. На улицах, в специально оборудованной палатке, «бабушки особого назначения» показали приёмы самообороны, а энергичные участницы проекта «Бабушкин Workout» продемонстрировали современные фитнес-практики на воркаут-площадке.

Самым зрелищным событием форума стал гала-концерт шоу-проекта «Superstar 2.0». Звёзды 55+ поразили гостей мероприятия своей энергией и креативом, представили цирковые номера и зрелищное шоу мыльных пузырей.

В рамках акции «Мы вас любим!» все гости получили в подарок от юных волонтёров и добровольцев 55+ яркий сувенир – уникальный футляр для очков или мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU