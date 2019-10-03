2019-10-03T21:19:06+03:00
Звезды

В Тобольске состоится этап I регионального фестиваля любительских творческих коллективов

Он пройдёт в рамках национального проекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тобольске состоится этап I регионального фестиваля любительских творческих коллективовВ Тобольске состоится этап I регионального фестиваля любительских творческих коллективов
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В Тобольске 5 октября в рамках национального проекта «Культура» состоится муниципальный этап Первого регионального фестиваля любительских творческих коллективов. Как сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области, в программу вошли 33 номера. Горожане с нетерпением ожидают начала фестиваля, который станет большим культурным событием в жизни Тобольска.

Главным местом встречи любительских коллективов из Тобольского, Ярковского, Вагайского и Урайского районов станет Дом культуры «Речник». В фойе первого этажа расположится выставка декоративно-прикладного творчества местных мастеров – участников фестиваля. Они мастерят, танцуют и поют в разных техниках.

Из 33-х номеров концертной программы фестиваля, порядка 10-ти – номера тоболяков. Своё мастерство покажут вокальные ансамбли «Надежда», «Мелодия», народный хор «Русская песня», ансамбль народной песни «Раздолье», ансамбли центра сибирско-татарской культуры и народной песни «Сударушка» и многие другие. Возраст каждого из участников – выше 55 лет.

Концертный зал Дома культуры «Речник» рассчитан на 370 посадочных мест. В фойе, где пройдёт выставка, будут работать интерактивные площадки с мастер-классами для всех желающих. Вечером запланировано проведение мастер-классов, которые дадут профессиональные преподаватели.

Отметим, что в общей сложности на Первый региональный фестиваль любительских коллективов поступило 186 заявок. Учредителем фестиваля выступил департамент культуры Тюменской области, организатором – АНО «Дельфин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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