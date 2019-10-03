В Тюменской области бабушки 55+ научатся управлять самолётом

СЕГОДНЯ 21:06 2019-10-03T21:06:40+03:00

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В Тюменской области стартует ежегодный уникальный проект Областного геронтологического центра «Бабушка меняет профессию». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект реализуется в рамках областной акции «Пусть осень жизни будет золотой!» и соответствует основным направлениям федеральной и региональной программам «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

На этот раз отважные бабули 55+ попробуют себя в роли членов экипажа воздушного судна. Обучаться авиационному делу в рамках проекта тюменки будут уже завтра, 4 октября, в Центре подготовки персонала. При помощи современных авиасимуляторов пожилые люди осуществят мечту и почувствуют себя настоящими мастерами лётного дела.

Бабушки пройдут предполётную подготовку под руководством опытных наставников, на практике познакомятся с профессиональными навыками пилотирования лайнером, узнают об основных правилах безопасностях, действиями в экстренных ситуациях и работой бортпроводников. Активные пенсионеры, благодаря современным вертолётным и самолётным тренажёрам, получат от полёта максимально приближенные к реальным ощущения.

Во время ознакомления участники проекта совершат не одно виртуальное путешествие и погрузятся в удивительный мир авиации.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в прошлых сезонах проекта «Бабушка меняет профессию» тюменцы с опытом освоили профессии теле- и радиоведущих, барменов, бариста, дегустаторов чая и диджеев.

ИСТОЧНИК KP.RU