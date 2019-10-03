Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» даст синергетический эффект экономике региона
Пусконаладочные работы на «ЗапСибНефтехиме» завершены на 87,5%. В середине сентября на предприятии получили первый собственный пропилен, на следующем этапе планируется выработка этилена и получение полиэтилена из собственного сырья. Об этом проинформировал губернатора Тюменской области Александра Моора гендиректор предприятия Игорь Климов.
Как сообщили в пресс-службе губернатора, во время рабочей поездки в Тобольск глава региона побывал на площадке предприятия. Продукция «ЗапСибНефтехима» будет играть важную роль в развитии несырьевого экспорта и замещении существующего импорта полимеров из Китая и Европы, позволяя заместить до 95% импортного ассортимента. Запуск предприятия для смежных отраслей будет иметь мощный синергетический эффект. Для упаковки и транспортировки полимерной продукции неподалёку от предприятий строятся заводы по производству полимерных и деревянных поддонов, упаковочной плёнки.
По словам Александра Моора, компания «СИБУР» - крупнейший инвестор в Тюменской области. Предприятие не только развивает производство, но и внимательно относится к социально-экономическому развитию Тобольска.
- Этот масштабный проект задумывался, все понимали, что важно не только заниматься выпуском полиэтилена и полипропилена, но в первую очередь этот инвестпроект создаст основу для появления смежных производств, ориентированных на это сырье, - отметил глава региона, подчеркнув, что сегодня обсуждаются новые варианты, которые можно реализовать.
Напомним, нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. В планах предприятия – производство 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тысяч полипропилена в год.
Александр Моор на площадке завода "ЗапСибНефтехим".
ИСТОЧНИК KP.RU