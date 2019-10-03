2019-10-03T20:42:47+03:00
Экономика

Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» даст синергетический эффект экономике региона

Глава Тюменской области побывал на предприятии во время рабочей поездки в Тобольск [видео]
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» даст синергетический эффект экономике регионаАлександр Моор: запуск «ЗапСибНефтехима» даст синергетический эффект экономике регионаФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Пусконаладочные работы на «ЗапСибНефтехиме» завершены на 87,5%. В середине сентября на предприятии получили первый собственный пропилен, на следующем этапе планируется выработка этилена и получение полиэтилена из собственного сырья. Об этом проинформировал губернатора Тюменской области Александра Моора гендиректор предприятия Игорь Климов.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, во время рабочей поездки в Тобольск глава региона побывал на площадке предприятия. Продукция «ЗапСибНефтехима» будет играть важную роль в развитии несырьевого экспорта и замещении существующего импорта полимеров из Китая и Европы, позволяя заместить до 95% импортного ассортимента. Запуск предприятия для смежных отраслей будет иметь мощный синергетический эффект. Для упаковки и транспортировки полимерной продукции неподалёку от предприятий строятся заводы по производству полимерных и деревянных поддонов, упаковочной плёнки.

По словам Александра Моора, компания «СИБУР» - крупнейший инвестор в Тюменской области. Предприятие не только развивает производство, но и внимательно относится к социально-экономическому развитию Тобольска.

- Этот масштабный проект задумывался, все понимали, что важно не только заниматься выпуском полиэтилена и полипропилена, но в первую очередь этот инвестпроект создаст основу для появления смежных производств, ориентированных на это сырье, - отметил глава региона, подчеркнув, что сегодня обсуждаются новые варианты, которые можно реализовать.

Напомним, нефтехимический комплекс «ЗапСибНефтехим» станет крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. В планах предприятия – производство 1,5 млн тонн полиэтилена и 500 тысяч полипропилена в год.

Александр Моор на площадке завода "ЗапСибНефтехим".

ИСТОЧНИК KP.RU

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