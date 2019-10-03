СЕГОДНЯ 20:23 2019-10-03T20:23:32+03:00

В Тюмени состоится второй специализированный форум «ИБ без границ» Фото: Татьяна Коркина

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Второй специализированный форум «ИБ без границ», посвящённый вопросам информационной безопасности состоится в Тюмени 10 октября 2019 в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, развитие цифровой экономики напрямую связано с развитием информационных технологий. Внедрение инновационных решений в вопросах информационной безопасности в современных условиях – необходимость, ведь угрозы в виде киберпреступлений появляются ежедневно.

На единой площадке соберутся специалисты в области информационной безопасности и цифровых технологий Уральского федерального округа. Они обсудят актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности и трендов развития отрасли, обмена профессиональным опытом и идеями. На повестке дня – вопросы, которые будут интересны специалистам в сфере информационной безопасности и информационных технологий, а также более широкой аудитории.

На форуме выступят представители федеральных и региональных органов власти, организаций-регуляторов и компаний-экспертов. Подробности можно получить на сайте форума и по телефону: (3452) 58-58-37.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что ХII Тюменский цифровой форум и выставка информационных технологий «ИНФОТЕХ-2019» пройдёт в Тюмени с 13 по 14 ноября в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, участники обсудят вопросы создания условий для эффективного оказания гражданам услуг в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU