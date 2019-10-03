В Тюменской области завершился этап регионального проекта «Школа волонтёра»

СЕГОДНЯ 20:09 2019-10-03T20:09:49+03:00

В рамках мероприятия свою работу вели девять образовательных площадок

Изменить размер текста: A A

Осенняя сессия – пятый, заключительный этап регионального комплексного проекта «Школа волонтёра» - состоялась с 25 по 27 сентября в филиале областного детского оздоровительно-образовательного центра «Олимпийская ребячка». Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в рамках «Школы волонтёра» вели свою работу девять образовательных площадок по направлениям добровольчества.

Участники обучились по своему профильному направлению. В числе участников – руководители и кураторы муниципальных центров добровольчества, их лидеры и активисты. Кроме образовательных площадок, организаторами которой выступили опорные центры развития добровольчества, участники посетили тренинги на командообразование и развитие коммуникационных навыков. Итогом мероприятия стал проект плана по расширению сети муниципальных центров развития добровольчества.

В мероприятии принял участие актив региональных опорных центров развития добровольчества из муниципальных образований, включая волонтёров, активистов, лидеров направлений добровольчества региона.

Главная задача сессии – расширить и укрепить структуру муниципальных представительств, основное направление – углубленное формирование у волонтёров Тюменской области компетенций по направлениям добровольчества. Это направление откроет новые возможности для развития навыков по направлениям добровольчества.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала о том, что жители Тюменской области, участвующие в различных добровольческих проектах, смогут сообщить об этом потенциальному работодателю.

ИСТОЧНИК KP.RU