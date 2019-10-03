2019-10-03T19:34:53+03:00
Экономика

Правительство Тюменской области и «ТЭК-Торг» подписали соглашение о сотрудничестве

Одним из направлений его реализации станет создание «Портала поставщиков Тюменской области»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Правительство Тюменской области и «ТЭК-Торг» подписали соглашение о сотрудничествеПравительство Тюменской области и «ТЭК-Торг» подписали соглашение о сотрудничествеФото: Татьяна Коркина
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Правительство Тюменской области и Акционерное общество «ТЭК-Торг» подписали сегодня, 3 августа, соглашение о сотрудничестве. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, одним из направлений реализации соглашения станет создание «Портала поставщиков Тюменской области» на базе электронной торговой площадке «ТЭК-Торг».

Портал станет единой площадкой для действующих производителей, поставщиков и подрядчиков региона. Это даст возможность производителям и компаниям региона продавать и покупать продукцию, находить поставщиков для оказания услуг и выполнения работ. Участники закупок получат необходимую поддержку и инструменты для увеличения продаж.

Кроме того, цели сотрудничества и создания «Портала поставщиков Тюменской области» - расширение и упрощение доступа к закупкам субъектов предпринимательской деятельности региона, импортозамещение, увеличение количества продукции, которая используется в производственно-технических процессах, с более высокими качественными характеристиками, высокотехнологичной, в т.ч. экспортно-ориентированной продукции.

В рамках соглашения одним из направлений станет проведение мероприятий по повышению профессионализма и квалификации заказчиков и поставщиков Тюменской области, консультации по вопросам технического обслуживания в сфере закупок. Уже сейчас к участию в закупочных процедурах Портала привлечены ключевые заказчики региона. До конца 2019 года круг региональных заказчиков планируется увеличить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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