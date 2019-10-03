СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-03T19:04:48+03:00

В Тюмени наставники предпринимателей получили знания из мировой практики

Обучение для трекеров прошло в Тюменском технопарке

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На площадке Западно-Сибирского инновационного центра 1 и 2 октября 2019 прошло обучения для трекеров (наставников) акселерационной программы «Предпринимательство в действиях». Организаторами мероприятия выступили: правительство Тюменской области, «Инвестиционное агентство Тюменской области» и Фонд ISLA при поддержке Союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, трекер – это наставник предпринимателя, специалист высочайшего уровня, востребованный в организации на разных стадиях развития – от стартапа до крупной корпорации. Трекер быстро помогает обнаружить и исправить слабые звенья и узкие места на каждом этапе бизнес-процессов (в команде, продукте, маркетинге или в действиях основателя).

В течение двух дней интенсива трекеры получали новые знания из новейшей мировой практики в наставничестве команд, быстром и эффективном запуске новых продуктов, диагностике развития и управления бизнеса. Опытные тренеры федерального уровня Наиля Замашкина и Людмила Булавкина помогли участникам приобрести ключевые навыки по управляемому росту бизнеса от опытных тренеров.

В числе наставников, которые прошли обучение:

· предприниматели с опытом реализации успешных и не успешных проектов;

· инвесторы, заинтересованные в выводе проинвестированных компаний на устойчивую прибыль;

· топ-менеджмент компаний, который нацелен на выведение проектов на плановые показатели;

· специалисты консалтинговых компаний и агентств.

В дальнейшем трекеры примут активное участие в программе акселерации предпринимателей Тюменской области «Предпринимательство в действиях».

ИСТОЧНИК KP.RU