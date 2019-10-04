Дзюдоист из Тюмени завоевал серебро на первенстве мира

СЕГОДНЯ 07:00 2019-10-04T07:00:41+03:00

Тюменский спортсмен Джавад Гусейнов завоевал «серебро» на первенстве мира по дзюдо. Фото - департамент по спорту и молодежной политики администрации города Тюмени.

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Тюменский спортсмен Джавад Гусейнов завоевал «серебро» на первенстве мира по дзюдо среди кадетов до 18 лет, которое проходило в Алматы. В финальном поединке он проиграл французу Ливезу Кенни.

– Финальный поединок был тяжелым. На данный момент французский дзюдоист является сильнейшим на планете в своей весовой категории, победить его достаточно сложно. По другим соперникам могу сказать, что все ребята достойные. За выход в финал наш спортсмен боролся с дзюдоистом из Израиля, который в итоге занял третью ступень пьедестала почета, – прокомментировал тренер Джавада Александр Мохирев.

Сам спортсмен отмечает, что занимается дзюдо 11 лет по шесть раз в неделю, и второе место его немного разочаровало. Однако расстраиваться он не будет, ведь все еще впереди: главная спортивная цель героя – победа на Олимпийских играх.

Отметим, что за медали первенства мира вели борьбу 476 дзюдоистов из 64 стран, среди которых Канада, Италия, Израиль, Япония, Марокко, Россия и другие. По мнению тюменских тренеров, на данный момент самыми сильными соперниками являются представители Франции, Японии и Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU